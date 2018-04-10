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    ООН: С начала года 700 тысяч сирийцев покинули дома из-за боев

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Гуманитарный координатор ООН в Сирии Али Аль-Заатари заявил об обеспокоенности в связи с ситуацией в Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по его словам, с начала года свои дома были вынуждены покинуть почти 700 тысяч человек.

    "Я глубоко обеспокоен массовым перемещением почти 700 тысяч сирийцев с начала года из-за продолжающихся боевых действий в стране", - говорится в заявлении, размещенном на портале управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

    По словам Аль-Заатари, с момента начала боевых действий из страны бежали более 5,6 млн жителей, еще 6,5 млн были вынуждены покинуть дома и остаются внутри Сирии.

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