ООН: С начала года 700 тысяч сирийцев покинули дома из-за боев

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Гуманитарный координатор ООН в Сирии Али Аль-Заатари заявил об обеспокоенности в связи с ситуацией в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по его словам, с начала года свои дома были вынуждены покинуть почти 700 тысяч человек.

"Я глубоко обеспокоен массовым перемещением почти 700 тысяч сирийцев с начала года из-за продолжающихся боевых действий в стране", - говорится в заявлении, размещенном на портале управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

По словам Аль-Заатари, с момента начала боевых действий из страны бежали более 5,6 млн жителей, еще 6,5 млн были вынуждены покинуть дома и остаются внутри Сирии.