ООН: с начала 2017 года беженцами стали более 2 млн человек

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Более 2 млн человек были вынуждены покинуть свои страны в 2017 году.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные привел, выступая на открывшейся в понедельник в Женеве 68-й ежегодной сессии Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), глава этого ведомства Филиппо Гранди.

"В 2017 году более двух миллионов человек покинули свои страны в качестве беженцев, - отметил он. - Часто они больны, травмированы и голодны, находятся в отдаленных населенных пунктах, в общинах, страдающих от нищеты и недостаточного развития". Гранди напомнил, что по состоянию на конец 2016 года в мире насчитывалось 65,6 млн вынужденных переселенцев, и на протяжении пяти лет отмечается тенденция к росту их числа.

Наибольшее число беженцев и перемещенных лиц в мире приходится на Сирию, сказал верховный комиссар.

Гранди отметил, что возвращение беженцев в свои страны возможно только на добровольной основе.