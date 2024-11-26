ООН: С момента прихода к власти в Афганистане талибы задержали более 250 журналистов

С момента прихода к власти движения "Талибан" в Афганистане задержаны 256 журналистов.

С момента прихода к власти движения "Талибан" в Афганистане задержаны 256 журналистов.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в отчете Миссии ООН.

"Призываем власти обеспечить безопасность всех журналистов и работников СМИ, признать важность работы женщин в медиа", - говорится в отчете миссии.

Министерство иностранных дел правительства талибов в свою очередь опровергло факт ареста такого количества журналистов. В ведомстве заявили, что правоохранительные органы задерживают лишь совершивших преступления граждан.

Касательно работы женщин в СМИ в МИД заявили, что это возможно лишь при условии соблюдения правил религиозной морали.