ООН: Россия возобновила поставки нефти в КНДР

Россия впервые с 2020 года возобновила поставки нефти в Северную Корею, следует из отчета ООН. С декабря 2022 года по апрель текущего года Россия поставила в КНДР около 67 тыс. баррелей нефти.

Россия впервые с 2020 года возобновила поставки нефти в Северную Корею.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, это следует из отчета ООН.

Согласно информации, с декабря 2022 года по апрель текущего года РФ поставила в КНДР около 67 тыс. баррелей нефти.

Ранее, Россия приостановила поставки нефти в КНДР в октябре 2020 года. В отчете ООН не уточняется, каким путем Россия поставляет нефть в Северную Корею.

В декабре 2022 года проект 38 North со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что РФ и Северная Корея возобновили торговлю по единственному железнодорожному сообщению. Власти КНДР закрыли его в феврале 2020 года в рамках ограничений по борьбе с коронавирусом. При этом МИД России возобновление сообщения не подтвердил.