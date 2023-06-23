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ООН: РКК и ее сирийское крыло вооружили более 1 200 детей

ООН: РКК и ее сирийское крыло вооружили более 1 200 детей Террористическая организация PKK и ее крыло в Сирии PYD, YPG вооружили в 2022 году более 1 200 детей в Сирии.
Другие страны
23 июня 2023 г. 06:31
ООН: РКК и ее сирийское крыло вооружили более 1 200 детей

Террористическая организация PKK и ее крыло в Сирии PYD, YPG вооружили в 2022 году более 1 200 детей в Сирии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Организации Объединенных Наций (ООН).

Так, в отчете "Дети в ежегодных вооруженных конфликтах" указано, что террористическая организация РКК и ее крыло в Сирии YPG в прошлом году использовали в качестве боевиков более 1 200 детей.

Отмечается, что 2 407 детей столкнулись с насилием в Сирии, а 1 696 несовершеннолетних были использованы YPG/PKK, PYD в качестве бойцов или в различных целях.

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Версия на азербайджанском языке BMT: PKK və onun qolları Suriyada 1 200-dən çox uşağı silahlandırıb

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