ООН: Решение для кризиса с беженцами в Европе все еще не найдено

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Странам Европы пока не удалось найти решение для кризиса, связанного с массовым притоком беженцев и мигрантов, число которых в Старом Свете превысило с начала 2015 года миллион человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Эдриан Эдвардс.

В ночь с 29 на 30 декабря, отметил он, "был превышен порог в миллион человек, прибывших в Европу в 2015 году по Средиземному морю ".

"Трагедия состоит в том, что более чем миллиону людей пришлось пересечь море в лодках контрабандистов. Почти 4 тысячи человек в 2015 году погибли, - сказал Эдвардс. - Хаотичным остается положение на Балканах. Трагическая ситуация сложилась в том, как Европа реагирует. Требуется много работы, чтобы сделать ситуацию управляемой, устойчивой".

Согласно опубликованным УВКБ данным, в 2015 году в Старый Свет по Средиземному морю прибыли 1 млн. 573 человека. Утонули или пропали без вести 3 тыс. 735 человек. Основной поток мигрантов и беженцев пришелся на Грецию (844 тыс. 176 человек) и Италию (152 тыс. 700 человек).