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ООН распустил миссию по расследованию теракта в Еленовке из-за опасности

ООН распустил миссию по расследованию теракта в Еленовке из-за опасности Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш распустил миссию по установлению фактов июльского нападения на Оленовскую колонию, в результате которого погибли украинские военнопленные.
Другие страны
6 января 2023 г. 04:16
ООН распустил миссию по расследованию теракта в Еленовке из-за опасности

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш распустил миссию по установлению фактов июльского нападения на Еленовскую колонию Донецкой области, в результате которого погибли украинские военнопленные.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

В организации объяснили, что не могут развернуть миссию из-за отсутствия гарантий безопасности для участников расследования.

Пресс-секретарь отметил, что несмотря на согласие на проведение миссии со стороны России и Украины, в ООН считают, что не получили необходимых гарантий безопасности.

Миссию для расследования теракта в Еленовке ООН создала в конце августа. Тогда в организации говорили, что команда пока не может начать работу из-за опасности, однако 8 сентября заместительница генсека ООН заявила, что миссия должна прибыть в оккупированную Еленовку "в ближайшие дни".

Напомним, что 29 июля в Еленовке в СИЗО погибли украинские военнопленные. Здание СИЗО №120 было почти полностью уничтожено. По некоторым данным, погибли не менее 53 человек, были ранены 75 человек.

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