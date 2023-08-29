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ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах

ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах ООН напомнила Франции в связи с ее решением запретить ношение абайи в школе, что в соответствии с международным правом в области прав человека ограничения на исповедание религии разрешены только в очень ограниченных обстоятельствах.
Другие страны
29 августа 2023 г. 19:10
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах

ООН напомнила Франции в связи с ее решением запретить ношение абайи в школе, что в соответствии с международным правом в области прав человека ограничения на исповедание религии разрешены только в очень ограниченных обстоятельствах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила на брифинге в Женеве представитель УВКПЧ Марта Уртадо.

"В соответствии с международными стандартами в области прав человека ограничения на проявления религии или убеждений, включая выбор одежды, допускаются только в очень ограниченных обстоятельствах - включая общественную безопасность, общественный порядок, здоровье или нравственность населения. Кроме того, в соответствии с международным правом в области прав человека, меры, принимаемые во имя общественного порядка, должны быть уместными, необходимыми и соразмерными", - ответила Уртадо на вопрос журналистов.

"Еще один момент заключается в том, что достижение гендерного равенства требует понимания барьеров, которые мешают женщинам и девочкам делать свободный выбор, и создания среды, которая поддерживает их собственное принятие решений, включая, но не ограничиваясь этим, выбор одежды", - подчеркнула представитель УВКПЧ.

Ранее назначенный в июле министром образования Габриель Атталь заявил, что принял решение запретить ношение абайи в школах, отметив, что обсудит эту меру с руководителями образовательных учреждений на этой неделе.

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