ООН: Работорговля и колониальная эксплуатация лишили Африку людей и ресурсов

Трансатлантическая торговля рабами и колониальная эксплуатация лишили Африканский континент его людей, ресурсов и достоинства.

Трансатлантическая торговля рабами и колониальная эксплуатация лишили Африканский континент его людей, ресурсов и достоинства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА ООН) Клавер Гатете, выступая на открытии в Аддис-Абебе (Эфиопия) сессии исполнительного совета (на уровне глав МИД) Африканского союза (АС).

"Трансатлантическая торговля рабами и колониальная эксплуатация лишили Африку ее людей, ресурсов и достоинства, оставили ей неравенство, которое до сих пор ощущается в глобальной финансовой системе, структуре мирового торгового обмена и в институтах управления, - цитирует Гатете эфиопская радиостанция Fana. - Поэтому крайне важно, чтобы финансовые компенсации рассматривались как наша позиция при переговорах о репарациях".

По его словам, ныне эксплуатация природных богатств Африки идет без сопутствующего развития перерабатывающей промышленности, при составлении глобальных кредитных рейтингов африканские экономики недооцениваются, сохраняются барьеры в торговле и инвестиционной политике. Континент располагает 30% мировых запасов минерального сырья, в том числе 40% золота и до 90% хромитов и платины.

На него приходится 65% всей пригодной для возделывания земли в мире. И при этом Африка вовлечена всего в 3% мировой торговли, она дает всего 1% мирового объема обрабатывающей промышленности.