О нас

ООН работает над снятием преград, касающихся вывоза сельхозпродукции из России

ООН работает над снятием преград, касающихся вывоза сельхозпродукции из России Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал крайне важным для мировых рынков обеспечение беспрепятственного вывоза по Черному морю сельхозпродукции из Украины и России.
Другие страны
20 августа 2022 г. 17:53
ООН работает над снятием преград, касающихся вывоза сельхозпродукции из России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал крайне важным для мировых рынков обеспечение беспрепятственного вывоза по Черному морю сельхозпродукции из Украины и России.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Увеличение экспорта продовольствия и удобрений из Украины и России является критически важным для мировых продовольственных рынков и будет способствовать снижению цен на продовольствие", - сказал Гутерриш в субботу на пресс-конференции с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром в стамбульском Совместном координационном центре (СКЦ).

Гутерриш также сообщил, что ООН работает с США и ООН над снятием преград, связанных с вывозом не находящихся под санкциями сельхозпродукции и удобрений из России. По его словам, они касаются вопросов перевозки, финансирования и страхования судов. "Очень важно, чтобы все правительства и частный сектор сотрудничали для того, чтобы они [Россия] вышли на рынки", - сказал Гутерриш.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
13 августа 2022 г. 18:48
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
15 августа 2022 г. 11:31
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
17 августа 2022 г. 16:08
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
18 августа 2022 г. 15:54
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
18 августа 2022 г. 13:02
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
18 августа 2022 г. 16:22
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
19 августа 2022 г. 01:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi