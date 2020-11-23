ООН работает над развертыванием миссии по разминированию в Карабахе

Служба ООН по разминированию (UNMAS) совместно с другими подразделениями работает над экстренным развертыванием в Нагорном Карабахе, миссия по оценке потребностей сторон, вероятно, заработает в начале декабря.

Служба ООН по разминированию (UNMAS) совместно с другими подразделениями работает над экстренным развертыванием в Нагорном Карабахе, миссия по оценке потребностей сторон, вероятно, заработает в начале декабря.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель департамента операций ООН по поддержанию мира.

"Служба ООН по разминированию (UNMAS) в координации с другими подразделениями ООН и группой на месте работает над экстренным развертыванием в контексте оказания помощи со стороны ООН, о которой попросили стороны. Вероятно, оно (развертывание миссии UNMAS – ред.) начнется с миссии по оценке потребностей на местах в начале декабря", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, не планирует ли UNMAS оказывать помощь Азербайджану в разминировании в зоне Нагорного Карабаха.