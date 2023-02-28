ООН работает над продлением заключенной в Стамбуле "зерновой сделки"

ООН работает над продлением зерновой сделки и предпринимает усилия по отмене ограничений на торговлю российскими удобрениями и продовольствием.
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"Для нас очевидны выгоды черноморской зерновой инициативы, мы надеемся, что она будет продлена. Мы также продолжаем предпринимать усилия для облегчения торговли российскими удобрениями и зерном", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса журналиста.
Вместе с тем Дюжаррик отказался раскрывать какие-либо детали переговоров, указав на то, что в ООН придерживаются "тихой дипломатии" в данном вопросе.
Напомним, что договоренности об экспорте продовольствия из Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.
Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок действия договоренностей истекает в марте.