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ООН работает над продлением заключенной в Стамбуле "зерновой сделки"

ООН работает над продлением заключенной в Стамбуле "зерновой сделки" ООН работает над продлением зерновой сделки и предпринимает усилия по отмене ограничений на торговлю российскими удобрениями и продовольствием.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 06:11
ООН работает над продлением заключенной в Стамбуле зерновой сделки

ООН работает над продлением зерновой сделки и предпринимает усилия по отмене ограничений на торговлю российскими удобрениями и продовольствием.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Для нас очевидны выгоды черноморской зерновой инициативы, мы надеемся, что она будет продлена. Мы также продолжаем предпринимать усилия для облегчения торговли российскими удобрениями и зерном", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса журналиста.

Вместе с тем Дюжаррик отказался раскрывать какие-либо детали переговоров, указав на то, что в ООН придерживаются "тихой дипломатии" в данном вопросе.

Напомним, что договоренности об экспорте продовольствия из Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок действия договоренностей истекает в марте.

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