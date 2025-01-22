ООН работает над пересмотром санкций против Сирии

ООН работает с международным сообществом над вопросом пересмотра санкций против Сирии.

ООН работает с международным сообществом над вопросом пересмотра санкций против Сирии.

Как предает Report, об этом заявил спецпосланник генсекретаря всемирной организации по Сирии Гейр Педерсен, выступая на пресс-конференции в Дамаске.

"Мы работаем с международным сообществом, чтобы оказать поддержку новой сирийской администрации", - сказал он.

По словам Педерсена, санкции были наложены на предыдущий режим, и страны, которые их ввели, должны их пересмотреть, - сказал спецпосланник.

При этом Педерсен указал на важность проведения в Сирии национального диалога, который приведет к всеобъемлющему политическому переходу. По его словам, пока четких сроков его проведения нет, но он готовится.

Напомним, что ЕС вводил экономические санкции против Сирии с 2012 года. До 2022 года эти рестрикции, включая запреты на торговлю нефтью, были рекордными в истории сообщества по своим масштабам. 27 января в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения возможного смягчения санкций в отношении Дамаска при новом переходном правительстве.