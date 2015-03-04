ООН: Пытки спецслужб США лишь разожгли агрессию террористов

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Применение пыток и массовых наказаний спецслужбами США в ходе контртеррористических операций после 11 сентября 2001 года лишь способствовали росту террористической активности в мире". Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в годовом отчете главы Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Верховный комиссар ООН по правам человека должен озвучить итоги годовой работы своего управления 5 марта, в рамках 28 сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выступая в понедельник на открытии СПЧ, Зайед Раад аль Хуссен сообщил, что в четверг представит также план реформы своего подразделения.

"Доклад (главы комитета по разведке сената США Дианы) Файнштейн четко показывает, что игнорирование надлежащих правовых процедур, применение пыток и коллективных наказаний, которые были разрешены официальными властями США в связи с ситуацией после 11 сентября 2001 года, не сделали мир или США более безопасным местом. Напротив, они усилили угрозу терроризма, подогревая поводы для недовольства. Оранжевые комбинезоны (узники) Гуантанамо стали орудием вербовки для группировки Исламского государства и других групп", - отмечается в заявлении главы УВКПЧ ООН.





