ООН проверяет данные о десятках убитых в городе Бангасу в ЦАР

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ ООН проверяет сообщения об обнаружении тел 115 человек, убитых в ходе нападения боевиков на город Бангасу на юго-востоке Центральноафриканской республики (ЦАР).

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее отделение Международного комитета Красного Креста в ЦАР сообщило, что обнаружило в Бангасу тела 115 человек, погибших от ножевых и огнестрельных ранений, а также забитых до смерти.

"Мы в курсе этих сообщений Красного Креста. Я говорил со своими коллегами в УКГВ (Управление по координации гуманитарных вопросов ООН ), они проверяют это, и у нас будут обновленные данные (по погибшим). Мы ожидаем, что число жертв продолжающихся столкновений возрастет", - сказал Дюжаррик.

Днем ранее он привел непроверенные данные о том, что в ходе беспорядков могли погибнуть до 100 человек.