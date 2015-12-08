ООН запросила гуманитарную помощь в размере 20 млрд. долларов на 2016 год

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Организация Объединенных Наций опубликовала обращение о сборе 20 млрд. долларов США на гуманитарную помощь для 87 млн. человек в 2016 году, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что «общая картина мрачная».

"Конечно, это очень большие деньги, но если вы сравните их, например, с военными расходами, то вы поймете, что это вполне реально", - сказал в свою очередь верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш.