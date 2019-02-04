ООН просит $9 млрд. для гуманитарной помощи Сирии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ ООН намерена продолжать собирать средства для гуманитарной помощи народу Сирии, сотрудничая с властями страны и донорами извне.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Он сообщил, что ООН просит 9 миллиардов долларов для Сирии.

«Речь идет о потребностях как внутри Сирии, так и за её пределами в соседних странах», – уточнил представитель пресс-офиса.

Хак добавил, что «в прошлом году именно благодаря щедрым пожертвованиям государств-членов ООН… было выделено 2,1 миллиарда долларов…».

Ранее стало известно, что Третья международная донорская конференция по Сирии пройдет в Брюсселе 12-14 марта.