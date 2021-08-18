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ООН продолжит гуманитарную миссию в Афганистане

ООН продолжит гуманитарную миссию в Афганистане ООН продолжает свою гуманитарную миссию в регионах, находящихся под контролем радикального движения ”Талибан", международная организация не будет выводить своих представителей из региона, пока не возникнет неожиданная чрезвычайная ситуация, до тех пор она
Другие страны
18 августа 2021 г. 06:54
ООН продолжит гуманитарную миссию в Афганистане

ООН продолжает свою гуманитарную миссию в регионах, находящихся под контролем радикального движения ”Талибан", международная организация не будет выводить своих представителей из региона, пока не возникнет неожиданная чрезвычайная ситуация, до тех пор она продолжит свою политическую и гуманитарную миссию. После 48-часовых процессов сегодня утром состоялись наши переговоры с представителями “Талибана”.

Как сообщает местное бюро Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

"Возобновление нормальной работы аэропорта Кабула может помочь нам в реализации наших стабильных гуманитарных операций в регионе. Поэтому мы хотим как можно скорее нормализовать авиационные операции в регионе. ООН занимается гуманитарной работой в Афганистане и играет важную роль. У нас есть опасения по поводу текущей ситуации в Афганистане в отношении граждан, которые нуждаются в особой помощи. Действия на следующем этапе покажут нам, что произойдет”.

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