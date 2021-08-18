ООН продолжит гуманитарную миссию в Афганистане

ООН продолжает свою гуманитарную миссию в регионах, находящихся под контролем радикального движения ”Талибан", международная организация не будет выводить своих представителей из региона, пока не возникнет неожиданная чрезвычайная ситуация, до тех пор она

ООН продолжает свою гуманитарную миссию в регионах, находящихся под контролем радикального движения ”Талибан", международная организация не будет выводить своих представителей из региона, пока не возникнет неожиданная чрезвычайная ситуация, до тех пор она продолжит свою политическую и гуманитарную миссию. После 48-часовых процессов сегодня утром состоялись наши переговоры с представителями “Талибана”.

Как сообщает местное бюро Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

"Возобновление нормальной работы аэропорта Кабула может помочь нам в реализации наших стабильных гуманитарных операций в регионе. Поэтому мы хотим как можно скорее нормализовать авиационные операции в регионе. ООН занимается гуманитарной работой в Афганистане и играет важную роль. У нас есть опасения по поводу текущей ситуации в Афганистане в отношении граждан, которые нуждаются в особой помощи. Действия на следующем этапе покажут нам, что произойдет”.