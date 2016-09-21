ООН продолжила гуманитарные операции в Сирии

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Организация объединенных наций продолжает гуманитарные операции в Сирии, несмотря на прекращение отправки колонн с гуманитарной помощью после обстрела конвоя в ночь на вторник рядом с Алеппо.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель управления по координации гуманитарных вопросов ООН Дэвид Свонсон.

"Конечно, это был разрушительный удар по гуманитарной операции в Сирии и мы шокированы потерей. Однако временная приостановка не подразумевает отмены всех операций ООН внутри страны (включая поставки из-за границы, регулярную программу и доставки по воздуху)", - заявил Свонсон.

В ночь на вторник совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца (САКП) и гуманитарных организаций ООН подвергся обстрелу в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо. Конвой состоял из 31 грузовика и вез помощь для 78 тысяч человек. По данным Международного комитета Красного Креста, 18 грузовиков были уничтожены. МККК подтвердил гибель одного сотрудника САКП и как минимум 20 мирных граждан при атаке на гумконвой.