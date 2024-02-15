ООН продолжает расследование обвинений против 12 сотрудников БАПОР

ООН продолжает расследование обвинений, выдвинутых против 12 сотрудников Палестинского агентства по делам беженцев (БАПОР) на Ближнем Востоке.
Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, на сегодняшний день в ООН не было передано никаких фактов или досье в письменной форме относительно обвинений против БАПОР:
"Израильские силы безопасности оккупировали штаб-квартиру БАПОР в Хан-Юнисе. Наши коллеги не могут получить никакой информации о том, что там происходит. Глава БАПОР Филипе Лазарини продолжает расследование устных обвинений в адрес сотрудников агентства. Результатов пока нет".
По мнению Дюжаррика, приостановка деятельности агентства из-за проблем с финансированием БАПОР приведет к еще большему кризису в секторе Газа: "Мы хотим, чтобы финансирование БАПОР продолжалось и, честно говоря, увеличивалось, учитывая растущие потребности".