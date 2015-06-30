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    ООН продлила миротворческую миссию в Дарфуре

    Решение было принято, несмотря на протесты официального Хартума

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Совбез ООН продлил на год миротворческую миссию по защите мирного населения в суданском Дарфуре, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Это решение было принято, несмотря на протесты официального Хартума. Согласно заявлению Совбеза, любая форма вывода миссии из страны будет означать шаг назад в урегулировании конфликта.

    Ранее Международный уголовный суд попросил ЮАР арестовать президента Судана Омара аль-Башира по обвинению в военных преступлениях в Дарфуре. Политику удалось выехать на родину.

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