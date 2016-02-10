ООН: Продажа нефти остается одним из основных источников финансирования деятельности ИГИЛ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ ИГИЛ является богатейшей террористической организацией в мире. В 2015 году объем ее доходов от продажи нефти и нефтепродуктов составил от 400 до 500 млн. долларов США. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Генерального секретаря ООН об угрозе миру и безопасности, который был представлен заместителем генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтманом на обсуждение членов Совета безопасности.

"Основными источниками финансирования является использование нефти и других природных ресурсов оккупированных территорий, "налоги", конфискация, разграбление мест археологических раскопок, внешние пожертвования, средства за выкуп заложников, а также другие финансовые схемы, такие, как сбор средств через Интернет, в том числе через социальные сети", - заявил заместитель генерального секретаря.

Предполагается, что на сегодняшний день в рядах ИГИЛ и других террористических групп служат около 30 тыс. иностранных боевиков-террористов из более чем 100 государств. Для пропаганды своих идей среди тех, кто потенциально может вступить в его ряды, ИГИЛ все чаще использует Интернет и социальные сети.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Джеффри Фелтман подчеркнул, что, к сожалению, Организация Объединенных Наций не может провести независимую оценку представленных государствами-членами данных и схем возможных маршрутов, которые ИГИЛ использует для незаконной торговли нефтью и нефтепродуктами.