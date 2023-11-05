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ООН призывает выделить около $435 млн для оказания гуманитарной помощи для Украины

ООН призывает выделить около $435 млн для оказания гуманитарной помощи для Украины Для оказания помощи мирным гражданам по всей Украине необходимо выделить около $435 млн до марта 2024 года.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 05:43
ООН призывает выделить около $435 млн для оказания гуманитарной помощи для Украины

Для оказания помощи мирным гражданам по всей Украине необходимо выделить около $435 млн до марта 2024 года.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов.

"ООН и партнеры призывают выделить около 435 млн. долл. США для оказания помощи в зимний период более чем 1,7 млн. человек по всей Украине до марта 2024 года", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что только в этом году ООН и партнеры доставили 14 автоколонн в прифронтовые районы Запорожской области, оказав необходимую помощь более чем 30 тыс. человек, проживающих вблизи южного фронта. С начала года в прифронтовые районы было доставлено 96 гуманитарных конвоев.

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Версия на азербайджанском языке BMT Ukrayna sakinlərinə humanitar yardım üçün 435 milyon dollar tələb edir

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