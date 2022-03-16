ООН призывает все стороны на Украине воздерживаться от риторики ненависти

Организация Объединенных Наций призывает все стороны ситуации вокруг Украины воздерживаться от высказываний, которые направлены на разжигание розни и ненависти.

Организация Объединенных Наций призывает все стороны ситуации вокруг Украины воздерживаться от высказываний, которые направлены на разжигание розни и ненависти.

Об этом заявил на брифинге в среду заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Я не осведомлен о подобных комментариях, но определенно мы призываем все стороны избегать риторики, направленной на разжигание розни и ненависти", - сказал он, отвечая на вопрос о реакции всемирной организации на высказывания украинского журналиста Фахруддина Шарафмала, в прямом эфире призвавшего соотечественников "убивать россиян", в том числе и детей, и процитировавшего нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

На брифинге Хак заявил, что ООН сосредоточена на усилиях по прекращению огня в Украине.

"Мы пытаемся сделать так, чтобы нынешний кризис закончился. Когда мы придем к ситуации прекращения огня, вернемся на путь к миру, эти проблемы схлынут, - сказал он. - На этом мы сейчас сосредоточены".