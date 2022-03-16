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ООН призывает все стороны на Украине воздерживаться от риторики ненависти

ООН призывает все стороны на Украине воздерживаться от риторики ненависти Организация Объединенных Наций призывает все стороны ситуации вокруг Украины воздерживаться от высказываний, которые направлены на разжигание розни и ненависти.
Другие страны
16 марта 2022 г. 21:46
ООН призывает все стороны на Украине воздерживаться от риторики ненависти

Организация Объединенных Наций призывает все стороны ситуации вокруг Украины воздерживаться от высказываний, которые направлены на разжигание розни и ненависти.

Об этом заявил на брифинге в среду заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Я не осведомлен о подобных комментариях, но определенно мы призываем все стороны избегать риторики, направленной на разжигание розни и ненависти", - сказал он, отвечая на вопрос о реакции всемирной организации на высказывания украинского журналиста Фахруддина Шарафмала, в прямом эфире призвавшего соотечественников "убивать россиян", в том числе и детей, и процитировавшего нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

На брифинге Хак заявил, что ООН сосредоточена на усилиях по прекращению огня в Украине.

"Мы пытаемся сделать так, чтобы нынешний кризис закончился. Когда мы придем к ситуации прекращения огня, вернемся на путь к миру, эти проблемы схлынут, - сказал он. - На этом мы сейчас сосредоточены".

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