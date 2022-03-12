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ООН призывает Россию и Украину продолжать переговоры

ООН призывает Россию и Украину продолжать переговоры ООН призывает Россию и Украину к продолжению переговоров и скорейшему достижению договоренностей по прекращению огня и в гуманитарной сфере.
Другие страны
12 марта 2022 г. 06:55
ООН призывает Россию и Украину продолжать переговоры

ООН призывает Россию и Украину к продолжению переговоров и скорейшему достижению договоренностей по прекращению огня и в гуманитарной сфере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по политическим вопросам Розмари Ди Карло на заседании Совета Безопасности ООН по биолабораториям в Украине.

"Мы приняли во внимание три раунда переговоров, которые прошли между представителями Украины и России. Мы призываем к интенсификации этих усилий, включая работу по достижению договоренностей в гуманитарной сфере и по прекращению огня в приоритетном порядке. Мы призываем стороны расширять контакты, как, например, это было сделано во время вчерашней встречи между министрами иностранных дел Украины и России в турецкой Анталье. Логика диалога и дипломатии должна преобладать над логикой войны", - сказала она.

Также заместитель генерального секретаря ООН сообщила, что работа гуманитарных коридоров в Украине должна быть продолжена. "Критически важно достичь прекращения огня, чтобы обеспечить безопасный выход гражданских лиц из осажденных территорий и обеспечить возможность доставки необходимых для спасения жизней гуманитарных ресурсов для тех, кто остается", - сказала она. "9 марта более 51 тыс человек, по поступающим сообщениям, были эвакуированы по пяти из шести согласованных коридоров, - отметила замгенсека ООН. - Эта практика по созданию гуманитарных коридоров должна продолжаться. Коридоры должны создаваться на основе ясных принципов и моделей. Гражданские лица должны быть соответствующим образом и своевременно проинформированы о возможности покинуть указанные территории на добровольной основе в том направлении, которое они выберут".

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