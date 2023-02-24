ООН призывает продлить действие договоренностей по экспорту зерна из Украины после марта 2023 года, когда истекает их нынешний срок.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по Украине генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.
"Я хочу подчеркнуть важность того, чтобы все стороны оставались участниками договоренностей, и призываю к их продлению после марта 2023 года", - сказал он, добавив, что "ООН привержена работе по устранению остающихся препятствий для экспорта из России продовольствия и удобрений, в том числе аммиачных".