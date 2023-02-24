ООН призывает продлить действие договоренностей по экспорту зерна из Украины

ООН призывает продлить действие договоренностей по экспорту зерна из Украины после марта 2023 года, когда истекает их нынешний срок.

ООН призывает продлить действие договоренностей по экспорту зерна из Украины после марта 2023 года, когда истекает их нынешний срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по Украине генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Я хочу подчеркнуть важность того, чтобы все стороны оставались участниками договоренностей, и призываю к их продлению после марта 2023 года", - сказал он, добавив, что "ООН привержена работе по устранению остающихся препятствий для экспорта из России продовольствия и удобрений, в том числе аммиачных".