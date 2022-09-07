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ООН призывает КНДР воздержаться от проведения ядерных испытаний

ООН призывает КНДР воздержаться от проведения ядерных испытаний ООН призывает КНДР воздержаться от дальнейших ядерных испытаний и начать переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.
Другие страны
7 сентября 2022 г. 20:57
ООН призывает КНДР воздержаться от проведения ядерных испытаний

ООН призывает КНДР воздержаться от дальнейших ядерных испытаний и начать переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи.

"Я, как и другие, призываю КНДР воздержаться от проведения дальнейших ядерных испытаний, присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также скорее начать работу с соответствующими сторонами по полной проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала Накамицу.

КНДР с начала текущего года провела около 20 ракетных запусков, включая испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, южнокорейская и американская разведки утверждали о подготовке КНДР к проведению ядерного испытания.

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