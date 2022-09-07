ООН призывает КНДР воздержаться от проведения ядерных испытаний

ООН призывает КНДР воздержаться от дальнейших ядерных испытаний и начать переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.
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"Я, как и другие, призываю КНДР воздержаться от проведения дальнейших ядерных испытаний, присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также скорее начать работу с соответствующими сторонами по полной проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала Накамицу.
КНДР с начала текущего года провела около 20 ракетных запусков, включая испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, южнокорейская и американская разведки утверждали о подготовке КНДР к проведению ядерного испытания.