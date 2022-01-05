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ООН призывает КНДР к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова

ООН призывает КНДР к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова ООН призывает КНДР на фоне запуска баллистической ракеты к возобновлению переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.
Другие страны
5 января 2022 г. 22:34
ООН призывает КНДР к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова

ООН призывает КНДР на фоне запуска баллистической ракеты к возобновлению переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН в курсе сообщений об этом запуске. Он вновь подтверждает призыв к КНДР возобновить переговоры с другими заинтересованными сторонами, а также то, что дипломатическое взаимодействие и переговоры остаются единственным путем к достижению устойчивого мира, полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил Дюжаррик.

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