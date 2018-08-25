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    ООН призвала расследовать авиаудар коалиции во главе с Саудовской Аравией по Йемену

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Организация объединенных наций (ООН) призывает арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией прекратить авиаудары по Йемену, в результате которых гибнет гражданское население, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    По словам заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, необходимо провести независимое и беспристрастное расследование обстоятельств авиаудара, который привел к гибели 26 человек.

    Напомним, что 23 августа самолеты коалиции нанесли авиаудар в районе Эд-Дурайхими в йеменской провинции Ходейда, приведший к гибели 22 детей и четырех женщин.

    В результате еще одного авиаудара в том же районе в этот день погибли четверо детей.

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