​ООН призвала придерживаться режима прекращения огня в Ливии

ООН призывает стороны в Ливии продолжать придерживаться режима прекращения огня, объявленного 12 января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Мы призываем стороны продолжать придерживаться режима прекращения огня, который должен был начаться 12 января... Мы очень сильно надеемся, что берлинская конференция продемонстрирует международную поддержку продолжения межливийского диалога", - сказал Дюжаррик.

Он также указал на необходимость прекращения иностранного вмешательства и полного соблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии.