ООН призвала относиться к беженцам с уважением

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ ООН призвала относиться к прибывающим в Европу беженцам с состраданием и уважением. Комментируя решение парламента Дании, ужесточающего национальный закон о миграции, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик напомнил о правах лиц, ищущих убежища, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Большинство в парламенте Дании поддержало во вторник пакет изменений к закону о миграции и предоставлении убежища, предложенный правительством в начале декабря 2015 года. К утверждению было предложено более десятка пунктов, в частности положение о возможностях для полицейских изымать у беженцев средства и ценности, превышающие сумму в 10 тыс. датских крон, для оплаты за проживание и медобслуживание. Мигрантам будет разрешено оставлять у себя лишь те ювелирные украшения и другие личные предметы, которые представляют для них особую ценность. Предполагается, что конфискованные средства пойдут на покрытие будущих расходов лиц, ищущих убежища. Новые правила вступят в силу на будущей неделе.

Представитель генсека сообщил, что в секретариате "видели сообщения об этом законе". "К людям, которые невероятно страдали, бежали от войны и конфликтов, в прямом смысле прошли сотни, если не тысячи километров, рисковали, пересекая Средиземное море, необходимо относиться с сочувствием и уважением, в соответствии с их правом как беженцев, согласно конвенции 1951", — сказал Дюжаррик.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), только за первые 26 дней нового года в Европу морскими путями прибыли более 47 тыс. мигрантов и беженцев. В 2015 году к европейским берегам добралось 1 млн. 11 тыс. 712 человек.