ООН призвала не наносить ударов по городам

Помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари на заседании Совета Безопасности по Белгороду призвал стороны конфликта не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
"Мы однозначно осуждаем все нападения на города, поселки и села как в Украине, так и в Российской Федерации", - сказал он.
Хиари добавил, что нападения на гражданское население и инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право. Они неприемлемы и должны немедленно прекратиться.