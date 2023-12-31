ООН призвала не наносить ударов по городам

Помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари на заседании Совета Безопасности по Белгороду призвал стороны конфликта не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан.

Помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари на заседании Совета Безопасности по Белгороду призвал стороны конфликта не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы однозначно осуждаем все нападения на города, поселки и села как в Украине, так и в Российской Федерации", - сказал он.

Хиари добавил, что нападения на гражданское население и инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право. Они неприемлемы и должны немедленно прекратиться.