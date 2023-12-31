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ООН призвала не наносить ударов по городам

ООН призвала не наносить ударов по городам Помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари на заседании Совета Безопасности по Белгороду призвал стороны конфликта не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 06:54
ООН призвала не наносить ударов по городам

Помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари на заседании Совета Безопасности по Белгороду призвал стороны конфликта не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы однозначно осуждаем все нападения на города, поселки и села как в Украине, так и в Российской Федерации", - сказал он.

Хиари добавил, что нападения на гражданское население и инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право. Они неприемлемы и должны немедленно прекратиться.

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