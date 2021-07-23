ООН призвала Китай к сотрудничеству с ВОЗ в вопросе происхождения коронавируса

ООН призывает все страны, в том числе Китай, сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросе расследования причин появления коронавируса.

ООН призывает все страны, в том числе Китай, сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросе расследования причин появления коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя отказ Китая участвовать во втором этапе такого расследования.

"Мы призываем все страны - члены ООН, включая Китай, сотрудничать с ВОЗ в необходимой мере", - сказал он. При этом Хак отметил, что за расследование отвечает именно ВОЗ. "Мы оставляем за ними полное руководство в вопросе о том, как проводится это расследование", - добавил заместитель представителя генсека ООН.