ООН призвала к срочному введению режима тишины в Алеппо

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ ООН призвала срочно взять паузу в боевых действиях в сирийском Алеппо для проведения гуманитарной операции, которая будет включать в себя восстановление поврежденной инфраструктуры и оказание помощи гражданским лицам. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН в Сирии Якуба Хеллу и регионального координатора сирийского кризисного центра Кевина Кеннеди.

«Как минимум, ООН требует полноценного соглашения о прекращении огня или еженедельные 48-часовые гуманитарные паузы, чтобы добраться до миллионов нуждающихся в Алеппо, пополнить продовольственные запасы и медикаменты, которых критически не хватает», — говорится в заявлении.



В нем также отмечается, что без воды и света в Алеппо остаются около двух миллионов человек.

Поставки гуманитарных грузов в организации предлагают наладить с территории Турции.