​ООН призвала к перемирию в Идлибе

ООН призывает к немедленному прекращению огня на северо-западе Сирии, чтобы предотвратить "крупнейшую гуманитарную катастрофу 21-го века".

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"Крупнейшей "гуманитарной истории" 21-го века можно будет избежать только в том случае, если члены Совета Безопасности и те, кто обладает влиянием, преодолеют индивидуальные интересы и поставят во главу угла гуманизм. Единственный вариант - прекращение огня", - заявил Лоукок.

По его словам, "неизбирательное" применение силы в регионе достигло "нового и ужасающего уровня". Он добавил, что наступательная операция, начатая поддерживаемым РФ и Ираном сирийским режимом в декабре, привела к перемещению около 900 000 человек.

Лоукок сообщил, что вынужденные покинуть свои дома мирные жители "получают травмы и вынуждены спать на улице при низких температурах, потому что лагеря переполнены". "Матери сжигают пластик, чтобы согреть детей. Младенцы и маленькие дети умирают от холода", - заявил представитель Всемирной организации.

По словам Лоукока, в результате ударов по Идибу нанесен ущерб медицинским учреждениям, школам, домам, мечетям и рынкам. Он предупредил, что при сложившейся ситуации существует "серьезный риск" вспышек заболеваний.