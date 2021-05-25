ООН призвала к немедленному освобождению президента Мали

Миссия ООН в Мали потребовала немедленного освобождения президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана после сообщений об их задержании военными

Миссия ООН в Мали потребовала немедленного освобождения президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана после сообщений об их задержании военными.

Как передает Report, в своей публикации в Twitter миссия также призвала к "спокойствию" в западноафриканской стране.

Ранее появились сообщения о том, что временный президент Ндау и премьер-министр Уан были арестованы и доставлены солдатами в военный лагерь Кати близ столицы страны Бамако. Это вызвало опасения начала второго переворота в стране в течение года. Арест произошел сразу же после обнародования состава нового правительства.