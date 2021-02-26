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ООН призвала государства не признавать военные власти в Мьянме

ООН призвала государства не признавать военные власти в Мьянме Спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер призывает государства не признавать легитимность военных властей в Мьянме, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
26 февраля 2021 г. 20:15
ООН призвала государства не признавать военные власти в Мьянме

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер призывает государства не признавать легитимность военных властей в Мьянме, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу в ГА ООН проходит обсуждение ситуации в Мьянме.

"Я решительно осуждаю недавние шаги, предпринятые военными, и призываю всех вас коллективно послать четкий сигнал в поддержку демократии в Мьянме. Важно, чтобы международное сообщество не придавало легитимности и не признавало этот режим", - сказала Шранер-Бургенер.

По ее словам, военный переворот и введение чрезвычайного положения в Мьянме являются явным нарушением конституции страны.

Кроме того, она подчеркнула, что в результате выборов в ноябре 2020 года "Национальная лига за демократию" набрала 82% голосов.

В свою очередь председатель ГА ООН Волкан Бозкыр призвал военные власти в Мьянме позволить спецпосланнику ООН посетить страну. Бозкыр также призывает освободить всех задержанных.

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