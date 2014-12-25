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    Представитель ООН призвал палестинцев и израильтян соблюдать прекращение огня

    Джеймс Роли призвал все стороны воздержаться от эскалации напряженности

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель Специального координатора ближневосточного процесса Джеймс Роли выразил глубокую озабоченность сообщениями о перестрелке на юге Газы между палестинцами и вооруженными силами Израиля, сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН.

    Вооруженные столкновения привели к жертвам с обеих сторон. По его словам, это уже не первый подобный инцидент с конца ноября. 

    Джеймс Роли призвал все стороны соблюдать режим прекращение огня, установленный 26 августа, и воздержаться от эскалации напряженности.

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