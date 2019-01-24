ООН призвал к решению кризиса в Венесуэле путем диалога

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ ООН призвал к разрешению политического кризиса в Венесуэле путем диалога.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в Давосе.

"Мы надеемся, что диалог будет возможен, что не будет эскалации в этой стране", - заявил генсек ООН на вопрос о событиях в Венесуэле.

Он призвал венесуэльских политиков к переговорам, чтобы избежать катастрофы.

"Мы обеспокоены ситуацией в Венесуэле и страданиями населения этой страны", - А.Гутерриш.

Генсек ООН также добавил, что суверенные правительства могут определять свои действия в отношении других стран.

Отметим, что председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.

В ходе протестов за последние дни были задержаны 218 человек, по меньшей мере 16 человек погибли.