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    ООН призвал к решению кризиса в Венесуэле путем диалога

    Антониу Гутерриш: Суверенные правительства могут определять свои действия в отношении других стран

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ ООН призвал к разрешению политического кризиса в Венесуэле путем диалога.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в Давосе.

    "Мы надеемся, что диалог будет возможен, что не будет эскалации в этой стране", - заявил генсек ООН на вопрос о событиях в Венесуэле.

    Он призвал венесуэльских политиков к переговорам, чтобы избежать катастрофы.

    "Мы обеспокоены ситуацией в Венесуэле и страданиями населения этой страны", - А.Гутерриш.

    Генсек ООН также добавил, что суверенные правительства могут определять свои действия в отношении других стран.

    Отметим, что председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.

    В ходе протестов за последние дни были задержаны 218 человек, по меньшей мере 16 человек погибли.

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