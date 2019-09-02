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ООН призывает Израиль и Ливан к соблюдать договоренности о прекращении огня

​ООН призывает Израиль и Ливан к соблюдать договоренности

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Израиль и Ливан проявлять сдержанность и соблюдать договоренности 2006 года о прекращении огня.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, генсек ООН серьезно обеспокоен инцидентами у "голубой линии" - признанной ООН границы двух стран.

"Он призывает к максимальной сдержанности. Призывает стороны прекратить все действия, нарушающие резолюцию 1701 и препятствующие прекращению военных действий", - заявил официальный представитель.

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