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ООН приветствует проведение переговоров России и США по безопасности

ООН приветствует проведение переговоров России и США по безопасности ООН пока еще изучает результаты переговоров в Женеве между представителями России и США, однако приветствует сам факт такой дискуссии на высоком уровне.
Другие страны
10 января 2022 г. 22:52
ООН приветствует проведение переговоров России и США по безопасности
Стефан Дюжаррик

ООН пока еще изучает результаты переговоров в Женеве между представителями России и США, однако приветствует сам факт такой дискуссии на высоком уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы изучаем, что было решено, - сказал он. - Всегда приветствуем диалог на высоком уровне, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН".

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

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