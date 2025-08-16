ООН приветствует продолжение конструктивного диалога между РФ и США

ООН приняла к сведению итоги саммита на Аляске и приветствует продолжение конструктивного диалога.
Как передает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика для ТАСС.
"Мы приняли к сведению итоги состоявшейся в пятницу на Аляске встречи президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина. Мы приветствуем продолжение конструктивного диалога между государствами-членами ООН", - отмечается в тексте.