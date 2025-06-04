ООН приветствует переговоры Путина и Трампа

ООН приветствует телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

ООН приветствует телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы приветствуем переговоры между всеми мировыми лидерами, особенно между лидерами стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным, который длился один час и 15 минут. По его словам, они обсудили российско-украинский конфликт, а также ядерную программу Ирана.