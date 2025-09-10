ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор
    ООН приветствовала достижение нового соглашения между Ираном и МАГАТЭ

    • 10 сентября, 2025
    • 21:51
    ООН приветствовала достижение нового соглашения между Ираном и МАГАТЭ

    ООН приветствовала соглашение между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о возобновлении сотрудничества.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил журналистам представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    По его словам, подписанное вчера в Каире соглашение по режиму возобновления инспекции ядерных объектов в Иране, подписанное главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, оценивается как позитивный шаг:

    "Это прогресс в направлении восстановления полного сотрудничества, требуемого в рамках всеобъемлющего соглашения о гарантиях Ирана. Мы с нетерпением ждем скорейшего выполнения соглашения, и считаю важным подчеркнуть необходимость полного сотрудничества Ирана с МАГАТЭ. Это является ключевым условием для достижения долгосрочной основы, обеспечивающей реализацию ядерной программы Ирана исключительно в мирных целях".

    Напомним, что после ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана в июне парламент исламского государства принял решение о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ и проведении будущих проверок только с разрешения Высшего совета национальной безопасности. Это серьезно ограничило возможности агентства по мониторингу.

    Лента новостей