ООН приветствовала достижение нового соглашения между Ираном и МАГАТЭ

ООН приветствовала соглашение между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о возобновлении сотрудничества.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил журналистам представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, подписанное вчера в Каире соглашение по режиму возобновления инспекции ядерных объектов в Иране, подписанное главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, оценивается как позитивный шаг:

"Это прогресс в направлении восстановления полного сотрудничества, требуемого в рамках всеобъемлющего соглашения о гарантиях Ирана. Мы с нетерпением ждем скорейшего выполнения соглашения, и считаю важным подчеркнуть необходимость полного сотрудничества Ирана с МАГАТЭ. Это является ключевым условием для достижения долгосрочной основы, обеспечивающей реализацию ядерной программы Ирана исключительно в мирных целях".

Напомним, что после ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана в июне парламент исламского государства принял решение о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ и проведении будущих проверок только с разрешения Высшего совета национальной безопасности. Это серьезно ограничило возможности агентства по мониторингу.