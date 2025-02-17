ООН пристально следит за переговорами США и РФ по российско-украинскому конфликту

ООН пристально следит за встречей высокопоставленных лиц США и РФ по российско-украинскому конфликту.

ООН пристально следит за встречей высокопоставленных лиц США и РФ по российско-украинскому конфликту.

Как сообщает американское бюро Report, об этом сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Вы знаете, конечно, мы следим за этой встречей. Любой диалог между государствами-членами, любой диалог, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности, с той ролью, которую, как мы все знаем, они играют, является критически важным. Нам нужно дождаться результатов встречи", - заявил Дюжаррик.

Отметим, что встреча высокопоставленных представителей США и России для обсуждения прекращения войны в Украине состоится 18 февраля в Эр-Рияде. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и советник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков посетят столицу Саудовской Аравии.