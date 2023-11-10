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ООН приспустит флаг в штаб-квартире в Нью-Йорке в память о погибших сотрудниках БАПОР

ООН приспустит флаг в штаб-квартире в Нью-Йорке в память о погибших сотрудниках БАПОР Организация Объединенных Наций в понедельник приспустит свой флаг в штаб-квартире в Нью-Йорке в память о сотрудниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которые погибли в зоне палестино-израильского
Другие страны
10 ноября 2023 г. 00:19
ООН приспустит флаг в штаб-квартире в Нью-Йорке в память о погибших сотрудниках БАПОР

Организация Объединенных Наций в понедельник приспустит свой флаг в штаб-квартире в Нью-Йорке в память о сотрудниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которые погибли в зоне палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В понедельник, 13 ноября, флаг ООН будет приспущен, чтобы отдать честь нашим коллегам, которые погибли в Газе", - сказал он.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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