ООН приостановит продовольственную помощь беженцам из Судана в Чаде из-за нехватки денег

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) приостанавливает с апреля помощь сотням тысяч беженцев из Судана, размещенных в лагерях в Чаде, из-за недостатка финансирования.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) приостанавливает с апреля помощь сотням тысяч беженцев из Судана, размещенных в лагерях в Чаде, из-за недостатка финансирования.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении организации.

"Продолжающийся кризис в Судане приводит к тому, что на гуманитарную помощь в Чаде не хватает финансирования. Помощь ВПП 1,2 млн суданских беженцев будет приостановлена в апреле", - сказано в заявлении. Отмечается, что программа нуждается в пожертвованиях в размере $242 млн.

По данным ООН, тысячи суданских беженцев продолжают пересекать границу Чада в районе суданского Дарфура, а по мере наступления сезона дождей доступ гуманитарных поставок в лагеря на востоке Чада и в Дарфуре будет затруднен. Согласно статистике ООН, после начала конфликта в Судане в Чад прибыли почти 560 тыс. беженцев и еще 150 тыс. репатриантов из Чада.

Кроме того, приток беженцев из Судана осложняет и без того непростую ситуацию с продовольствием в Чаде. Ранее президент переходного периода Чада Махамат Идрисс Деби Итно объявил чрезвычайное положение в области продовольственной безопасности на территории страны, где расположены лагеря беженцев из Камеруна, Ливии, Нигера, Нигерии и Центрально-Африканской Республики.