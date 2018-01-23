ООН приостановила отправку гумпомощи из Турции в Сирию

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ ООН приостановила отправку в Сирию гуманитарной помощи из Турции из-за боевых действий в сирийском городе Африн.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

"20 января ООН временно прекратила поставки гуманитарной помощи из Турции в связи с ситуацией с безопасностью. Это коснулось 123 грузовиков, которые должны были доставить на продовольствие, стройматериалы и медикаменты. Они не могут это сделать из-за столкновений", — сказал Дюжаррик на брифинге.

Он призвал обеспечить защиту мирных граждан и предоставить гуманитарным организациям доступ для обеспечения помощи всем, кто в ней нуждается.