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ООН приостановила гумоперации на северо-западе Сирии

ООН приостановила гумоперации на северо-западе Сирии Гуманитарные операции ООН в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама на северо-западе Сирии в значительной степени приостановлены по соображениям безопасности.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 03:27
ООН приостановила гумоперации на северо-западе Сирии

Гуманитарные операции ООН в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама на северо-западе Сирии в значительной степени приостановлены по соображениям безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Боевые действия также привели к перебоям в оказании гуманитарной помощи, и операции по оказанию помощи в некоторых районах Алеппо, Идлиба и Хамы по-прежнему в значительной степени приостановлены из-за соображений безопасности", - сказано в документе.

В ООН добавляют, что несмотря на трудности, гуманитарные организации мобилизуются, чтобы оценить потребности людей и расширить меры реагирования, когда это возможно.

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