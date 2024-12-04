ООН приостановила гумоперации на северо-западе Сирии

Гуманитарные операции ООН в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама на северо-западе Сирии в значительной степени приостановлены по соображениям безопасности.

Гуманитарные операции ООН в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама на северо-западе Сирии в значительной степени приостановлены по соображениям безопасности.

Как передает Report , об этом говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Боевые действия также привели к перебоям в оказании гуманитарной помощи, и операции по оказанию помощи в некоторых районах Алеппо, Идлиба и Хамы по-прежнему в значительной степени приостановлены из-за соображений безопасности", - сказано в документе.

В ООН добавляют, что несмотря на трудности, гуманитарные организации мобилизуются, чтобы оценить потребности людей и расширить меры реагирования, когда это возможно.