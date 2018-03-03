ООН приостановила гуманитарную деятельность в Ранне, после атаки боевиков на сотрудников организации

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В ООН заявили о приостановке гуманитарной деятельности в городе Ранн на северо-востоке Нигерии, после того, как в четверг в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" погибли сотрудники миссии всемирной организации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Операции в Ранне приостановлены на неделю со вчерашнего дня.

По словам на представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Саманты Ньюпорт в других регионах Нигерии ООН продолжит свою работу. В беседе с Agence France Presse (AFP), она сообщила, что в пятницу из Ранна были эвакуированы 52 гуманитарных работника.

По данным агентства Reuters, в результате нападения, совершенного боевиками "Боко харам", убиты 11 человек. Трое из них были сотрудниками Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает AFP.

В пятницу гуманитарную деятельность в Ранне приостановила организация "Врачи без границ".